Indaga la polizia americana

Almeno cinque persone sono morte venerdì pomeriggio in un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico nello Stato di New York, riporta The Buffalo News.

Sul pullman, che era diretto a New York City, viaggiavano oltre 50 persone, perlopiù turisti cinesi, filippini e indiani di ritorno dalle cascate del Niagara.

New York, il bus fuori strada

“Pensiamo che l’autista” del pullman si sia “distratto, abbia perso il controllo e poi reagito in modo eccessivo”, ha detto la polizia, aggiungendo che il mezzo è uscito fuori strada e si è ribaltato.

Le cinque vittime dell’incidente del bus turistico avvenuto venerdì pomeriggio nello Stato di New York erano tutti adulti, afferma la polizia.

La ricostruzione

In un primo momento, alcuni media statunitensi avevano parlato di un neonato tra i passeggeri deceduti.

Sul bus viaggiavano 54 persone, molte delle quali non indossavano la cintura di sicurezza.

“Ogni passeggero ha presentato qualche tipo di ferita” e almeno due sarebbero stati sottoposti a interventi chirurgici, ha riferito la polizia, aggiungendo che l’autista è sopravvissuto.

