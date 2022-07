Nicolao: “Carta coinvolga le circoscrizioni su viabilità e mobilità”

"Mi pare non ci sia traccia di volontà di collaborazione partecipata"

PALERMO – “Ho letto con attenzione le comunicazioni date tramite gli organi di stampa del neo assessore Carta – dice Antonio Nicolao già vice presidente della prima circoscrizione – inerenti viabilità, mobilità e progettazioni urbanistiche (clicca qui per leggere le dichiarazioni dell’assessore), spero che non si continui con lo stesso modus operante che esiste da sempre, cioè quello di disporre, deliberare e applicare norme e progetti senza coinvolgere e confrontarsi con le circoscrizioni“.

“Mi pare – continua Nicolao – che non ci sia traccia di una volontà di una collaborazione partecipata e di questo spero di sbagliarmi. Credo che la prima circoscrizione ‘centro storico’ abbia diverse peculiarità rispetto ad altre tematiche come Ztl, aree pedonali, turismo e strade particolarmente strette. Penso che debbano essere trattate con maggiore attenzione e partecipazione. Auspico che questa amministrazione decida prioritariamente se fare continuare l’operato delle circoscrizioni come luoghi che partoriscono idee e atti di indirizzo e li restano, oppure decidere di coinvolgere i mini parlamentini in un vero decentramento così come accade nelle città più grandi d’Italia”.