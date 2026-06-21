“Cara Nicoleta, un ciclista non muore mai”: il dolore e la rabbia

Il cordoglio dopo la tragedia di Pioppo

PALERMO- “Un ciclista non muore mai, semplicemente raggiunge il GPM più alto che ‘Qualcuno’ lassù gli aveva destinato”. Questo è uno dei tanti messaggi di cordoglio social per Mirela Nicoleta Rusu, morta a 41 anni in un incidente a Pioppo.

L’incidente mortale: la ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione, un’auto ha invaso la carreggiata opposta, superando tre veicoli nonostante la linea continua, e ha investito un gruppo di ciclisti.

Indagano la polizia municipale e i carabinieri di Pioppo e Monreale coordinati dalla Procura guidata da Maurizio de Lucia. Sono stati disposti gli esami alcolemici e tossicologici sull’automobilista.

Il dolore e la rabbia

Tanti i post che esprimono dolore e rabbia. Si legge ancora: “Rimarrà per sempre il tuo sorriso contagioso…. mai banale! Il tuo animo gentile, altruista e generoso sarà difficile da dimenticare….”.

“Vogliamo ricordarti così Nicoleta. Con il tuo sorriso contagioso e solare, così come contagioso era il tuo amore per la bicicletta. Oggi l’ennesimo omicidio stradale, ancora ad opera di un pirata della strada, ci ha tolto una vita. Tutto questo non è più accettabile, non è più sopportabile”.

“Alla sua famiglia, al nostro caro Andrea e al presidente della ASD Sport e Nutrition giunga il nostro abbraccio e le nostre più sentite condoglianze”. Lo scrive Federciclismo Sicilia.