È Nicolò Scordato il primo infermiere forense in Sicilia

Zarbo: "Nursing Up Sicilia in prima linea per garantire servizi ottimali"

1' DI LETTURA

PALERMO – Nicolò Scordato, dirigente Nursing Up dell’ospedale Civico di Palermo, è il primo infermiere forense in Sicilia. “Il sindacato degli infermieri Nursing Up Sicilia è ancora una volta in prima linea per garantire quanti più servizi ottimali ai cittadini ed ecco un’altra vittoria”, afferma Gioacchino Zarbo, segretario regionale del Nursing Up.

“Figura dotata di competenze sanitarie e giuridiche”

“Quella dell’infermiere forense è una figura professionale che rientra nell’ambito della medicina legale. La segreteria Nursing Up dell’ospedale Civico di Palermo aveva presentato un’istanza per l’istituzione di questa funzione che in Sicilia non è presente”, fa sapere il segretario Zarbo.

“È una figura dotata di competenze sanitarie e giuridiche. Si occupa di definire la responsabilità penale e civile, passando per la promozione della cultura della qualità, alla pianificazione del lavoro e all’analisi del contesto socio-sanitario”, conclude il segretario regionale del Nursing Up.