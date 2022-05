Niente pace nei reali, le assenze al giubileo di platino di Elisabetta II

La decisione filtrata da ambienti di Palazzo

Niente pacificazione in casa Windsor, neppure in occasione della giornata che suggellerà il mese prossimo l’ultimo record di longevità di Elisabetta II: il suo 70esimo anniversario sul trono. Non ci saranno infatti né il principe Andrea, terzogenito della regina, né i nipoti ribelli Harry e Meghan, fra i reali che a inizio giugno si affacceranno dal balcone di Buckingham Palace per le celebrazioni clou del Giubileo di Platino. La decisione è stata comunicata oggi urbi et orbi da una fonte di palazzo, la quale ha spiegato che è stata frutto di una “attenta riflessione”.