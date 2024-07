Ninfe, sirene e anche mostri voraci: la drink estiva firmata Polara rende omaggio alle radici mitologiche della Sicilia. Video

Senza parole di fronte alla bellezza della natura, alla sua generosità come anche alla sua furia, gli antichi non avevano che un’arma: la fantasia. Ed è stata infatti l’immaginazione, nella forma del mito, a dare loro le prime risposte ai misteri del cosmo.

Del resto la complessità del mito, narrazione eternamente aperta perché sempre in divenire, va oltre l’aspetto puramente narrativo per diventare simbolo di emozioni e vicende, la paura di fronte all’ignoto, la passione senza freni e la gelosia più devastante, universali.

Forte del suo immenso patrimonio storico e culturale, la Sicilia anche in questo si dimostra ricchissima, facendosi scenario di alcuni tra i più avvincenti miti che sono giunti fino a noi: da Aretusa ai Ciclopi, da Koré ad Etna, fino ad arrivare a Scilla e Cariddi.

Al passato mitico dell’isola rende omaggio Polara con la sua nuova drink list estiva ispirata alle più affascinanti figure femminili dei miti antichi, come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane su LiveSicilia.

Creata in collaborazione con la pluripremiata campionessa Chiara Mascellaro, la proposta cocktail prende spunto dalla nuova linea di toniche e soda Polara ’53 (presentata in occasione dei 70 anni della storica azienda modicana) per dare vita a originali reinterpretazioni di grandi classici della mixology ma anche a ricette inedite dallo spirito più contemporaneo accomunate tutte dalla freschezza delle botaniche siciliane.

Vi presentiamo oggi in esclusiva il sesto cocktail della drink list, dedicato a Scilla, ninfa di sconvolgente bellezza e poi mostro vorace cantato da Omero.

Secondo la leggenda fu l’amore di Glauco, dio marino metà uomo metà pesce, a causarne la sventura: perdutamente innamorato della ninfa, che, terrorizzata, rifiutava le sue avances, il dio chiese aiuto alla maga Circe perché gli preparasse un filtro d’amore. La maga però si innamorò lei stessa del dio e gli offrì il suo amore che, rifiutato, si avvelenò in una terribile sete di vendetta. Fu allora che la maga trasformò con un sortilegio la bellissima ninfa in un mostro enorme, con sei enormi teste di cane e gambe di serpenti, il terrore dei marinai che navigavano lungo lo Stretto.

Le due nature di Scilla rivivono nel cocktail, intrigante e pungente, a lei dedicato, in cui alla morbidezza del whisky e alla dolcezza della ciliegia fa da controcanto la piccantezza dello zenzero della Ginger Beer Polara ‘53.

Eccovi gli ingredienti per ricrearlo a casa, ma prima non dimenticare di dare un’occhiata alla video ricetta curata dalla stessa Chiara Mascellaro: 50 ml whisky bourbon, 15 ml liquore ciliegia, 10 ml succo Limone, top Ginger Beer Polara ‘53.