Crollo improvviso dell’asfalto, si apre una voragine: auto inghiottite VIDEO

Interrotta la fornitura d'acqua a circa 30 abitazioni

USA – Nella città di Filadelfia, negli Stati Uniti, si è verificato un grave cedimento stradale nella zona di Port Richmond, dove si è aperta una voragine di dimensioni così grandi da inghiottire un SUV e mettere a rischio un’altra auto, rimasta pericolosamente in bilico sul bordo. L’incidente ha causato preoccupazione tra i residenti e ha reso necessario un immediato intervento delle autorità locali.

Auto inghiottite dall’asfalto e abitazioni senza acqua

Secondo quanto riportato dall’emittente NBC Philadelphia, per consentire i lavori di riparazione, il servizio idrico della città ha dovuto interrompere la fornitura d’acqua a circa 30 abitazioni per un’intera giornata. La misura si è resa indispensabile per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la stabilità del manto stradale.

Fortunatamente, gli interventi sono stati tempestivi e, già il giorno successivo, l’erogazione dell’acqua è stata ripristinata e la voragine è stata completamente riparata. Gli abitanti della zona possono dunque tirare un sospiro di sollievo, mentre le autorità monitorano costantemente la situazione per prevenire nuovi cedimenti.

