Catania, tra i bancali della frutta quasi 300 chili di droga VIDEO

Marijuana ed hashish tra gli agrumi

CATANIA – La droga proveniva dalla Spagna. Ed era a bordo di un articolato diretto a Catania dove poi sarebbe, evidentemente, stata smistata.

La droga tra i bancali della frutta

Un carico di sostanza stupefacente che viaggiava nascosto tra bancali di arance e verdura. Intercettato ai traghetti di Messina dagli agenti della Squadra mobile di Catania, gli investigatori si erano mossi dopo avere fiutato l’arrivo dell’ingente carico di droga.

All’interno del mezzo pesante, trovata una enorme quantità di involucri termosaldati in cellophane con all’interno della marijuana per un peso totale di 248 chili. Rinvenute alcune confezioni di hashish per un peso totale di 34 chili. Tutto mescolato tra le casse della frutta.

Due indagati

A bordo dell’articolato, il conducente – un uomo di origine spagnola di 49 anni – e una donna – una 50enne colombiana -: entrambi fermati dagli agenti.

Tutta la droga è stata posta sotto sequestro, mentre le due persone trovate a bordo dell’autoarticolato sono state fermate ed arrestate in flagranza con l’accusa di detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti aggravati dall’ingente quantitativo.