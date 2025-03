L’impalcatura cede da 78 piani di altezza: terrore per due operai VIDEO

I pompieri sono stati costretti a rompere le finestre dell’edificio

USA – Momenti di terrore a New York quando due lavavetri sono rimasti intrappolati sulla loro impalcatura, sospesa nel vuoto a 78 piani da terra. L’incidente è avvenuto dopo che la piattaforma su cui stavano lavorando si è improvvisamente staccata dall’edificio, lasciandoli in una situazione di grave pericolo.

Sospesi nel vuoto da un’impalcatura al 78esimo piano: le immagini

L’operazione di soccorso è stata condotta dal dipartimento dei vigili del fuoco di New York, che è intervenuto tempestivamente per evitare il peggio. Sebbene i due operai indossassero delle imbracature, non erano collegati a nessuna linea di sicurezza, aumentando così il rischio di una possibile caduta. Per raggiungere e mettere in sicurezza la struttura, i pompieri sono stati costretti a rompere le finestre del 78esimo piano dell’edificio, riuscendo infine a trarre in salvo i lavoratori.

Una volta recuperati, i due lavavetri sono stati immediatamente trasportati in ospedale, dove le autorità sanitarie hanno confermato che si trovano in condizioni stabili.

