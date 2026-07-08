Il senatore e segretario della Lega in Sicilia invoca trasparenza

Il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia, ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per chiedere chiarimenti sul processo di privatizzazione dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa. Al centro dell’iniziativa parlamentare ci sono le garanzie sulla tutela dell’interesse pubblico, dei lavoratori e sul futuro della governance dello scalo.

L’interrogazione sulla privatizzazione

“Chiarezza sulla privatizzazione dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” di Catania-Fontanarossa e certezze sugli strumenti di vigilanza previsti per assicurare che il futuro assetto societario continui a perseguire obiettivi di interesse pubblico, sviluppo infrastrutturale e qualità dei servizi aeroportuali e quali misure saranno attivate per salvaguardare i livelli occupazionali, i diritti dei lavoratori e le professionalità attualmente impiegate nel sistema aeroportuale gestito da SAC S.p.A.”, chiede Germanà nel documento indirizzato al Mit.

Germanà sul ruolo strategico dell’aeroporto di Catania

“Fontanarossa con oltre 12 milioni di passeggeri all’anno, rappresenta il principale scalo del Sud Italia per traffico di passeggeri, nonché un asset strategico per l’intero sistema aeroportuale siciliano, che negli ultimi anni ha vissuto una fase complessa tra emergenze, commissariamenti e difficoltà gestionali”, ricorda il senatore.

Nino Germanà ripercorre anche l’attuale composizione societaria della Sac S.p.A., evidenziando che la quota di maggioranza è detenuta dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, mentre il restante capitale è nelle mani di enti pubblici locali.

Le richieste rivolte al Mit

Secondo il senatore, “la cessione della quota di maggioranza di Sac rappresenta un passaggio di particolare rilevanza, poiché interessa infrastrutture strategiche per la continuità territoriale, la mobilità dei cittadini, il turismo e lo sviluppo economico dell’isola”.

Con l’interrogazione, Nino Germanà chiede infine al Ministero “quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di monitorare il processo di privatizzazione delle infrastrutture interessate e di garantirne la massima trasparenza, e se ritenga opportuno adottare iniziative volte a garantire il mantenimento di adeguati poteri di indirizzo e controllo da parte della componente pubblica nella governance della società, anche successivamente al trasferimento della quota di maggioranza al soggetto privato selezionato”.

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