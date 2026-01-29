Niscemi, i progetti mai realizzati: “In fumo interventi per 11 milioni”

"Il Comune è stato sollecitato, ma non ha mai risposto"

PALERMO – Per tre volte, tra il 2021 e il 2023, il Comune di Niscemi è stato sollecitato dall’Autorità di Bacino siciliana a presentare un progetto esecutivo a completamento delle richieste di intervento per il consolidamento del versante ovest del paese e del belvedere. Nessuno, però, ha dato esito alle sollecitazioni.

Le proposte progettuali

L’amministrazione comunale, nel 2014 e nel 2019, aveva presentato tramite la piattaforma Rendis delle proposte progettuali, documenti che vanno poi integrati con i progetti esecutivi, per i due interventi per un ammontare complessivo di oltre 11 milioni di euro. Ma l’assenza della progettazione esecutiva ha bloccato l’iter.

Da quanto si apprende, inoltre, dei 141 progetti da finanziare con i soldi previsti dall’Accordo di coesione siglato tra Regione e Governo nessuno riguarda la frana di Niscemi.