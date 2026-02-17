Niscemi, ladro ruba in tre auto in 20 minuti: denunciato

Due giovani sono stati deferiti per deturpamento e imbrattamento di scuola e Comune

NISCEMI (CALTANISSETTA) – Il commissariato di polizia di Niscemi ha denunciato alla Procura di Gela un ventiquattrenne accusato di avere commesso, tra il 4 e il 19 gennaio scorsi, quattro furti aggravati e due tentati.

Secondo l’accusa avrebbe forzato le serrature di auto parcheggiate in strada rubando oggetti custoditi nelle vetture. In particolare, la sera del 9 gennaio, avrebbe commesso tre furti nell’arco di 20 minuti.

Nell’ambito di altre indagini, la polizia di Niscemi ha anche denunciato un diciannovenne e un altro ventiquattrenne per deturpamento e imbrattamento delle mura dell’istituto paritario Suore Orsoline e dell’ufficio Tecnico del Comune.