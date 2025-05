L'allarme, al momento, è senza riscontro

NISSORIA – “Stamattina mi è giunta comunicazione da parte del Maresciallo della nostra locale Stazione dei Carabinieri, che ieri è stato avvistato a Leonforte un furgone nero e che si è avvicinato con sospetto a dei bambini”. A dare l’allarme è stato il sindaco di Nissoria, Rosario Colianni.

Un allarme su cui al momento non vi è riscontro da parte delle forze dell’ordine. Polizia e carabinieri, informalmente, precisano che non vi è una conferma della notizia, che a quanto pare sarebbe rimbalzata anche da alcune chat. Sta di fatto che la segnalazione ovviamente viene presa sul serio e sono in corso verifiche. Al momento comunque nessun furgone è stato individuato.

Le autorità sono state allertate

“Le autorità competenti sono già state allertate, ho allertato i nostri Vigili Urbani per alzare il livello di guardia – ha aggiunto il sindaco Colianni -. Si invita tutti a prestare la massima attenzione, soprattutto con i bambini e a segnalare immediatamente qualsiasi comportamento sospetto alle forze dell’ordine, ai vigili urbani e al sottoscritto”.

Colianni ha concluso dichiarandosi “sempre disponibile”. A Leonforte si parla di una bambina che avrebbe raccontato a sua madre di esser stata avvicinata da alcune persone a bordo di un furgone scuro. Anche in questo caso, però, al riguardo dovranno essere svolte delle verifiche.

