Noi di centro, Mastella nomina i vertici del partito in Sicilia

Giovanni Di Trapani (in foto) sarà il segretario regionale, Antonino Pisano presidente regionale

PALERMO – Noi Di Centro prosegue l’organizzazione in Sicilia. Il segretario nazionale Clemente Mastella ha nominato i vertici del partito sull’Isola: Giovanni Di Trapani sarà segretario regionale, Antonino Pisano presidente regionale. “Il nostro obiettivo è quello di organizzare il partito in tutte le province, di essere presenti alle elezioni con nostri candidati. Di Trapani e Pisano, assieme ad altri dirigenti territoriali, proseguiranno nella strutturazione territoriale di NDC per giungere pronti alle prossime elezioni”, afferma il leader nazionale Mastella.

Di Trapani, avvocato penalista, è stato più volte consigliere comunale, assessore a Palermo e alla Provincia, componente dell’organismo nazionale di controllo degli avvocati penalisti, ha guidato Palermo Energia, società della provincia regionale di Palermo. Pisano, invece, è commercialista ed ha avuto in passato diverse esperienze politiche, con all’attivo anche una candidatura alla Camera dei Deputati. E’ stato presidente del Bes, Consorzio Pubblico di Ricerca e Bioevoluzione Sicilia, amministratore delegato di Sicilia e Ricerca Spa, presidente di Sistema Palermo Informatica Spa e amministratore di numerose altre società ed enti.