Nomine Rai, Chiocci proposto per il Tg1 e Preziosi per il Tg2

Ecco tutti i nomi che saranno proposti dall'ad Roberto Sergio al cda di viale Mazzini

1' DI LETTURA

ROMA – Gian Marco Chiocci al Tg1, Antonio Preziosi al Tg2, Francesco Pionati al Gr Radio, Giuseppe Carboni a Rai Parlamento. Queste le nomine alle testate che – a quanto si apprende – l’ad Rai Roberto Sergio sottoporrà domani al parere del cda.

Per i generi Jacopo Volpi a Raisport; Marcello Ciannamea all’Intrattenimento Prime Time; Angelo Mellone all’Intrattenimento Day Time; Paolo Corsini all’Approfondimento; Adriano De Maio a Cinema e serie Tv.

Per i canali radio, a Radio 2 Simona Sala. Infine, Monica Maggioni indicata per la direzione per l’Offerta informativa e Stefano Coletta per la Distribuzione.