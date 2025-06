“Non ci sono contatori, gestione fallimentare delle partecipate”

Teresi (Pd): "Intervenga il sindaco Lagalla"

PALERMO – “Venire a conoscenza, dopo le segnalazioni di alcuni cittadini, che dal mese di ottobre l’azienda municipalizzata non attiva nuove utenze per mancanza dei contatori lascia davvero basiti. E’ l’ennesima dimostrazione dell’azione fallimentare del governo della città che non risparmia le municipalizzate”. Così Fabio Teresi, consigliere comunale del Pd di Palermo.

“Veniamo da un periodo tremendo dovuto alla siccità e alle esigue risorse idriche aggravato da una gestione della municipalizzata fallimentare il cui management ha poche idee ed anche molto confuse. Ricordo ancora il valzer di bollettini sulla razionalizzazione dell’acqua. Adesso mancano i contatori e quindi non si attivano nuove utenze privando i cittadini di un bene primario come l’acqua”.

“Intervenga il sindaco – conclude Teresi – e adotti gli atti necessari ed urgenti a risolvere questa situazione indegna per una città come Palermo ed insostenibile in vista del periodo estivo che è appena iniziato”.