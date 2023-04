Noto, studente scompare: i compagni coordinano le ricerche

Un'insolita esercitazione per i ragazzi dell’istituto comprensivo ‘Maiore’

NOTO (SR) – Uno studente dell’istituto comprensivo ‘Maiore’ di Noto è scomparso e dei suoi compagni di scuola gestiscono le operazioni di ricerca.

E’ lo scenario, inconsueto, di un’esercitazione che si terrà nel Siracusano il 18 aprile prossimo. I ragazzi saranno protagonisti anche per le attività del Centro coordinamento soccorsi e del Centro operativo comunale che saranno istituiti, rispettivamente, in Prefettura di Siracusa e a scuola.

La simulazione

Per tutta la durata della simulazione gli studenti avranno come tutor sia i vertici sia i funzionari e i militari delle amministrazioni coinvolte dalla Prefettura al Comune di Noto, Questura, comandi provinciali dei vigili del fuoco, carabinieri e guardia di Finanza, servizio regionale di Protezione Civile per la provincia di Siracusa, corpo forestale e polizia stradale.

Scaduto: “Un’iniziativa innovativa per alimentare coesione sociale”

“Un’iniziativa innovativa che abbiamo tutti fortemente voluto e sostenuto – ha sottolineato il prefetto Giusi Scaduto – nella convinzione che un’esperienza concreta rappresenti il mezzo più efficace e duraturo per alimentare quei valori e principi della coesione sociale che sono da tutelare sempre e ‘ritrovare’ ogni giorno”.