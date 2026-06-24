Nove donne raccontano la malattia nel libro “Come fogli colorati”

All’Humanitas di Catania nasce un progetto di scrittura creativa tra pazienti

CATANIA – Un percorso di scrittura per trasformare la malattia in un racconto condiviso. È nato così “Come fogli colorati”, il libro presentato all’Humanitas Istituto Clinico Catanese di Misterbianco, dove ha preso forma il laboratorio di scrittura creativa dedicato alle pazienti della Senologia.

Il volume, curato dalla scrittrice Paolina Campo ed edito da Algra Editore, raccoglie sedici racconti tra esperienze personali, ricordi e narrazioni di fantasia. A scriverli sono nove donne che hanno affrontato la patologia in momenti diversi della loro vita, trasformando la condivisione in un percorso comune.

Il libro è suddiviso in quattro sezioni tematiche e include anche i contributi della curatrice e della responsabile comunicazione dell’ospedale, Mariangela Di Stefano. Le illustrazioni sono firmate da una delle autrici, Rosanna Raciti, che accompagna visivamente le storie.

Il progetto nasce da un laboratorio avviato nel 2025 nell’ambito dell’iniziativa “Sorrisi in Rosa”, con l’obiettivo di offrire alle pazienti uno spazio di espressione e rielaborazione attraverso la scrittura creativa.