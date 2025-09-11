Violento nubifragio ad Alcamo, l’acqua invade le strade e trascina via le auto – VIDEO

Caduti oltre 35 millimetri d'acqua in poco tempo

Alcamo ha vissuto ore drammatiche nella notte tra mercoledì 10 e giovedì 11 settembre, quando un violento nubifragio si è abbattuto sulla città scaricando oltre 35 millimetri d’acqua in brevissimo tempo.

La pioggia battente, accompagnata da fulmini, ha rapidamente mandato in tilt il sistema di smaltimento trasformando le vie cittadine fiumi impetuosi. L’acqua ha raggiunto garage e locali sotterranei provocando danni e mettendo a dura prova la sicurezza degli abitanti.

Nubifragio Alcamo, il video che mostra la furia dell’acqua

Un video condiviso su Facebook da Andrea Chiarelli mostra chiaramente la furia dell’acqua: in via Discesa al Santuario, uno dei punti più esposti, le automobili parcheggiate sono state trascinate via dalla corrente. Nella clip si distingue un uomo che cerca riparo sotto una tettoia cercando di sfuggire all’ondata.

Criticità anche in via Mazzini e in altre arterie urbane, dove gli allagamenti hanno creato difficoltà nei collegamenti e alimentato la paura tra i residenti.

L’episodio ha riportato alla luce la fragilità delle infrastrutture cittadine e la difficoltà di fronteggiare eventi atmosferici di simile intensità, sempre più frequenti e improvvisi.

La Protezione Civile regionale aveva diramato un’allerta meteo per la giornata di mercoledì 10 settembre.