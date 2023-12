Incidente mortale a Capaci, perde la vita un 45enne: ricoverata la figlia

Non è chiara la dinamica dell'impatto avvenuto nella notte

CAPACI (PALERMO) – Nella notte scorsa, tra venerdì 1 e sabato 2 dicembre, intorno alle 3 si è verificato un incidente mortale a Capaci, comune non molto distante da Palermo, che è costato la vita a Nunzio Cusimano di 45 anni.

Lo scontro ha coinvolto una vettura, una Fiat Panda guidata da un uomo di 70 anni, e una moto, una Honda Transalp, che era guidata da Cusiamo. Il 45enne è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate che, però, non gli hanno dato scampo.

L’impatto si è verificato in via Sommariva, ma non è ancora chiara la dinamica e saranno i carabinieri a ricostruirla. Nello scontro è rimasta ferita anche la figli di Cusimano di appena 15 anni. La giovane è ricoverata a Villa Sofia, dove si trova anche il conducente dell’automobile che ha riportato delle ferite.