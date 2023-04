Nuoto Catania, il presidente Torrisi: “Dobbiamo essere un team vincente”

Il tecnico Dato: "I ragazzi si sono allenati bene"

2' DI LETTURA

CATANIA – La Nuoto Catania si giocherà la permanenza nella massima serie ai play out. L’avversario sarà l’Anzio e si comincerà il 3 maggio fuori casa, poi sabato 6 si giocherà alla Scuderi ed eventuale gara 3 in trasferta.

Il presidente della Nuoto Catania Mario Torrisi ha rilasciato il suo pensiero ai microfoni ufficiali del club etneo: “Giocheremo i playout! Affronteremo la prima partita ad Anzio mercoledì prossimo e giocheremo il ritorno a Catania il sabato successivo dove mi piacerebbe chiudere la stagione festeggiando la salvezza con i nostri tifosi. Ad inizio stagione questo era l’obiettivo minimo. Molte volte abbiamo sbagliato approccio alla partita, ma è anche vero che in alcune partite, per larghi tratti, abbiamo giocato alla pari con le migliori squadre del campionato. Quindi, credo che se ritroveremo questa Nuoto Catania non mancheremo il risultato. Un team vincente è quello che di fronte alle difficoltà non accampa scuse, non scarica la responsabilità su altri, non cerca giustificazioni attribuendo l’insuccesso a forze esterne incontrollabili. Un team vincente è quello in cui i membri si percepiscono come la causa della situazione e dell’eventuale insuccesso, si focalizzano su ciò che è accaduto, sugli errori commessi traendo da ogni situazione apprendimenti per crescere e per fare meglio.”

“TEAM VINCENTE”

“Un team vincente è quello che dimostrando di avere un senso dell’onore e dell’appartenenza forte vince in ogni caso – prosegue Torrisi in vista dei play-out -. Io chiedo alla mia squadra di essere un team vincente, di dimostrare che il cuore rossazzurro batte forte, di avere sempre rispetto per gli avversari, ma mai paura, di onorare i colori sociali che hanno una storia lunga e importante, molto più lunga e importante di tanti nostri avversari, di essere esempio per i più giovani, sul piano dell’impegno e dei comportamenti in acqua e fuori dall’acqua. Uniti dimostriamo di essere un team vincente. Io ci credo, crediamoci insieme!”

Anche il tecnico Giuseppe Dato ha rilasciato alcune dichiarazioni: “Mercoledì prossimo ad Anzio inizieranno i play-out che sanciranno il verdetto definitivo sulla nostra stagione caratterizzata da alti e bassi che non ci hanno consentito di fare quello che tutti avremmo voluto. I ragazzi si sono allenati bene, consapevoli della posta in palio. Difendere la categoria, anche passando dai play-out, per noi deve essere comunque un onore considerando che per raggiungere la Serie A1 abbiamo dovuto lottare e soffrire tre lunghi anni”.