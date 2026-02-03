Nuova allerta gialla in Sicilia, tornano i temporali: l’avviso

Il bollettino della protezione civile per domani 4 febbraio 2026

PALERMO – Nuova allerta gialla in Sicilia per domani 4 febbraio 2026. Il bollettino della protezione civile.

Allerta gialla in Sicilia

La protezione civile prevede, “da oggi, martedì 3 febbraio 2026 e per le successive 24-36 ore, venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, con tendenza a ruotare dai quadranti occidentali nella giornata di domani, mercoledì 4 febbraio 2026. Mareggiate lungo le coste”.

Una nuova perturbazione atlantica in ingresso sul Mediterraneo occidentale interesserà gran parte dell’Italia centro-meridionale, determinando una fase perturbata con piogge diffuse associate ad un rinforzo dei venti. Lo indica un’allerta meteo della Protezione civile.

L’avviso prevede dalla serata di oggi precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Lazio ed Umbria, in estensione dalla mattina di domani a Campania, Basilicata e Calabria, specie sui rispettivi settori tirrenici. I fenomeni saranno localmente accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento e locale attività elettrica.

Le previsioni

Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

Valutata per la giornata di domani allerta gialla in Umbria, Lazio, Basilicata, Calabria, Sicilia e su settori di Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Sardegna.