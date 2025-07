Nuova data in Sicilia per Fabrizio Moro: live il 23 agosto a Piazza Armerina

Si esibirà in piazza Falcone e Borsellino

PIAZZA ARMERINA (ENNA) – Proseguono i festeggiamenti per i 25 anni di carriera di Fabrizio Moro con il tour estivo Fabrizio Moro live 2025 che da maggio sta portando l’artista sui palchi di tutta Italia per incontrare il suo pubblico con tanti nuovi appuntamenti in calendario.

Una serie di concerti in cui il cantautore romano, insieme al pubblico, compirà un emozionante viaggio musicale attraverso le canzoni che, dagli esordi fino ad oggi, hanno segnato il suo percorso artistico.

A grande richiesta si aggiungono nuove date annunciate. Tra queste, Fabrizio Moro sarà in concerto a Piazza Armerina (Enna) sabato 23 agosto.

L’evento, a ingresso gratuito, si terrà a Piazza Falcone e Borsellino con inizio alle ore 21.30 ed è organizzato dal Comune di Piazza Armerina con il sostegno dell’Assessorato del turismo dello sport e dello spettacolo della Regione Sicilia, in collaborazione con Georgia Lo Faro Eventi, Puntoeacapo Srl e GoMad Concerti.

Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco durante il live ci saranno Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte.

Le date di Fabrizio Moro live 2025 sono prodotte e organizzate da Friends&Partners.