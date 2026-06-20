Nuova intimidazione allo Zen, richiesta estorsiva a un barbiere

Davanti al negozio trovate bottiglie di benzina e una richiesta di 5 mila euro. Indaga la polizia

PALERMO – La macchina delle intimidazioni non si è fermata con i primi arresti. Nuova intimidazione allo Zen con bottiglia di benzina davanti all’ingresso e pizzino con richiesta di denaro.

Stavolta è “il barbiere dello Zen”, in via Ludovico Bianchini, il bersaglio dei picciotti che chiedono “5 mila euro”.

Sempre allo Zen alcuni giorni fa stesso trattamento ha subito il titolare del bar “Cherì”. Su entrambi gli episodi indaga la polizia. La Scientifica sta seguendo i rilievi.

C’è una continuità con la sfilza di intimidazioni che da novembre si ripetono a Palermo e nei paesi lungo la fascia costiera che porta all’aeroporto “Falcone e Borsellino”, mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo.

L’11 giugno carabinieri e polizia hanno arrestato otto giovani che vivono o gravitano nei casermoni dello Zen 2.

L’esercito è molto più ampio, qualcuno ha preso in mano il testimone, probabilmente un boss – libero o detenuto – li guida.

In zona sono stati scarcerati Calogero Lo Piccolo, Giuseppe Biondino e Giuseppe Serio.

Non è solo pizzo, ma qualcosa di più profondo che sta attraversando il mandamento. Uno scontro fra vecchi e nuovi boss?

Bottiglie di benzina, incendi e sventagliate di kalashnikov sono un invito a pagare o un segnale per fare capire che chi non versa la tassa mafiosa rischia grosso.