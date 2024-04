Da anni era fatiscente e pericolosa

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Sistemata la scaletta metallica per l’accesso a mare a Cala Rossa, piccolo angolo di paradiso naturale a Castellammare del Golfo (Trapani). Da anni la scaletta era fatiscente e pericolosa: ora il sentiero è stato messo in sicurezza con un parapetto in legno.

La nuova scala di Cala Rossa

La scala che porta alla frequentata ed incantevole spiaggia nei pressi di Scopello è adesso percorribile perché la struttura in ferro, arrugginita e corrosa, è stata completamente rimossa e sostituita. Ora c’è una nuova scala, con opere murarie di adeguamento alle rocce e ringhiera parapetto in legno, come prescritto dalla Soprintendenza di Trapani.

“Un’opera necessaria che abbiamo voluto concretizzare fin dai primissimi giorni dall’insediamento considerata l’importanza paesaggistica del luogo e la pericolosità della scaletta – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore ai lavori pubblici Giovanni D’Aguanno-. Restituiamo a cittadini e visitatori l’accesso agevole ad un’altra nostra zona di pregio anche con la messa in sicurezza del sentiero”. L’intervento è stato finanziato dalla Regione con 40mila euro.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI TRAPANI E PROVINCIA