Nuova spaccata a Palermo: vetrina sfondata in corso Calatafimi

Ennesimo colpo in città. Indagano i carabinieri

PALERMO – La banda della spaccata torna in azione a Palermo, stavolta in corso Calatafimi. A finire nel mirino il negozio di letti e materassi “Perdormire”. I ladri sono entrati in azione nella notte: dopo avere sfondato una delle vetrine sono riusciti a fare irruzione nell’attività commerciale e l’hanno passata al setaccio.

Spaccata a Palermo: le indagini

Hanno poi manomesso il registratore di cassa e si sono impossessati di soldi in contanti, per darsi poco dopo alla fuga, facendo perdere le tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno accertato il danneggiamento e hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Il bottino e i danni al negozio sono ancora da quantificare. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere.

Il colpo in via dell’Artigliere

Tra gli ultimi episodi registrati nel capoluogo siciliano, quelli ai danni del ristorante Carlotta’s di via dell’Artigliere. Il ladro è stato ripreso dal sistema di videosorveglianza mentre prendeva a calci e pietrate la vetrata. In quel caso ha trovato soltanto pochi spiccioli.

Una lunga scia di colpi quella avvenuta a dicembre, a ridosso delle festività natalizie, quando è stato preso di mira anche il locale “St’Oliva” che si trova in via Principe di Villafranca, a pochi metri dal Politeama.

Le indagini al Politeama

A entrare in azione un uomo vestito di scuro e incappucciato, anche in questa occasione ripreso dalle telecamere. Prima è stata sfondata la porta d’ingresso, poi è stato passato al setaccio il locale, da cui sono stati portati via soltanto pochi soldi in contanti contenuti in una cassetta di sicurezza.