Nuovo reparto di oncoematologia all’Ospedale Cervello: Cascino Expert regala un momento di svago ai pazienti 

4' DI LETTURA

All’interno dell’Ospedale Cervello di Palermo è stato inaugurato un nuovo reparto di oncoematologia, una luce di speranza per i pazienti che affrontano coraggiosamente il difficile percorso della cura contro le patologie ematologiche ed oncoematologiche.

Le terapie, sebbene essenziali per combattere la malattia, comportano una serie di sfide emotive e fisiche per i pazienti. La paura, l’ansia e la preoccupazione si mescolano con il desiderio di lottare e superare le difficoltà che si presentano lungo il cammino di cura e riabilitazione.

Nel nuovo reparto di oncoematologia si pone una particolare attenzione al benessere psicologico dei pazienti, riconoscendo il ruolo cruciale dell’equilibrio emotivo e della forza interiore nel processo di guarigione. L’obiettivo del reparto è quello di fornire un ambiente di cura che non si limiti alla terapia medica, ma che affronti anche un momento di conforto, di distrazione, di svago.

La progettazione del reparto è stata realizzata tenendo conto degli stati d’animo dei degenti. Gli spazi sono stati concepiti per essere accoglienti, rassicuranti e confortevoli.

Attraverso una combinazione di cure mediche all’avanguardia e un ambiente accogliente, il reparto offre uno spazio dove i pazienti possono sentirsi compresi, supportati e ispirati nella loro battagliae nel recupero fisico. Ogni giorno, dimostrano una straordinaria forza interiore mentre affrontano i trattamenti, superano gli ostacoli e celebrano i successi.

Il reparto rappresenta un impegno tangibile specie nella lotta contro i tumori e nei Trapianti e riconosce l’importanza di curare non solo il corpo, ma anche lo spirito dei pazienti.

I pazienti potranno trovare un ambiente di cura che li sostiene, offrendo loro speranza, forza interiore e senso di comunità.

Una donazione speciale

“Purtroppo, le cure e le terapie ematologiche costringono i pazienti del nostro Reparto a vivere isolati ed in ambiente sterile, con poche occasioni di sostegno e di conforto” afferma la dr.ssa Patti, primario di ematologia presso Ospedali riuniti Cervello – Villa Sofia.

La rarefazione dei contatti con i familiari, necessaria per i motivi clinici, acuisce lo sconforto e la debilitazione di chi ha bisogno di speranza, ottimismo e forza d’animo. Isolamento e solitudine, per molte ore del giorno e della notte, rischiavano di procurare sintomi di depressione e di scoramento che dovevamo scongiurare.

La soluzione più intuibile era offrire un televisore in ogni stanza di degenza che, allietando e portando svago, distrazione, sorrisi e compagnia, diventava elemento risolutivo e di coadiuvante importanza per sostenere i nostri pazienti nei momenti di frequente solitudine ed aiutare i nostri medici nel sostenerli psicologicamente.

Ci siamo rivolti quindi ad uno dei negozi del Gruppo CascinoExpert, noto e affidabile marchio di eccellenza nella nostra città, per ottenere consulenza e suggerimenti sui prodotti adatti alle nostre esigenze. Il dr. Angelo Cascino e il suo team competente e professionale, non solo hanno offerto una soluzione tecnologica di alta qualità, ma avendo avuto notizia della finalità di questo intervento, hanno pensato di concederci gratuitamente l’intera fornitura di televisori proprio perche destinati a persone speciali come i nostri ricoverati.

Vorrei riuscire a trasferire le tante espressioni di gratitudine e di commozione che molti nostri pazienti hanno espresso per la famiglia Cascino al momento dell’accensione dei nuovi televisori di primaria qualità. Come speravamo, i televisori installati in ogni camera sono stati un toccasana per il loro umore, per la loro necessità di conforto e di distrazione.

Questo dono ha avuto un impatto positivo sulla qualità di vita dei nostri degenti.

Il gesto del dr. Cascino e del gruppo Expert Cascino ha dimostrato una straordinaria sensibilità verso coloro che affrontano diagnosi e patologie difficili in solitudine.

Siamo profondamente grati all’intero gruppo Cascino per il sostegno e la solidarietà espressaci concretamente e per aver reso i pazienti un po’ meno soli.

Noi Medici ringraziamo in particolare il dr. Angelo Cascino per lagrande generosità dimostrataci aiutando con questo gesto sensibile ed apprezzatissimo chi lotta ogni giorno per guarire e tornare alla propria vita ed ai propri affetti.”

Il dr. Cascino è stato lieto di contribuire ad un’iniziativa di nobile impegno sociale.

“E’ un piacere per una ditta ad impronta familiare come la nostra, storicamente presente in Sicilia, contribuire alla crescita costante della nostra Comunità – ha dichiarato Angelo Cascino, della omonima Azienda.

La responsabilità di un’impresa verso il territorio in cui opera investe tanti ambiti, oltre che quello occupazionale. In particolare, sapere di poter contribuire a rafforzare le strutture sanitarie della nostra regione e rendere più confortevole la degenza dei piccoli pazienti ospedalizzati è motivo di orgoglio e di gioia per noi. In tal senso, ci siamo e continueremo ad esserci dinanzi a questa tipologia di iniziative”.