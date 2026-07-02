Nuovo volo diretto Pechino-Venezia di Air China

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Air China ha inaugurato oggi una rotta aerea diretta che collega Pechino a Venezia.

Il nuovo collegamento sarà operato con voli di andata e ritorno, in programma ogni martedì, giovedì, sabato e domenica.

Air China ha dichiarato che la rotta migliorerà ulteriormente la sua rete di voli in Europa, contribuendo a rafforzare i legami economici e commerciali tra Cina ed Europa, così come gli scambi culturali e interpersonali.

La compagnia ha lanciato la sua prima rotta tra Cina e Italia nel 1986, collegando Pechino e Roma. Oggi opera quasi 260 voli a settimana verso 25 destinazioni in Europa.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).