Nursind Palermo, Aurelio Guerriero confermato segretario

Rinnovati i vertici del sindacati degli infermieri. Tutti i nomi del nuovo direttivo

1' DI LETTURA

PALERMO – Potenziare gli organici degli ospedali palermitani e portare avanti l’iter per la stabilizzazione dei precari. Sono le priorità del nuovo direttivo del Nursind Palermo, il sindacato degli infermieri, che ha rinnovato i vertici in vista del prossimi congressi regionale e nazionale. Aurelio Guerriero è stato confermato segretario provinciale, il segretario amministrativo sarà Vincenzo Augello, che subentra ad Agata Cocco, a cui sono andati i ringraziamenti di tutti i colleghi per il lavoro svolto.

Nel Direttivo sono stati inoltre eletti Fabrizio Bilello, Carla Di Paola, Maria Grazia Garofalo, Nicola Grillo, Alfredo Guerriero e Elga Trumello. “Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia – dice Guerriero – porteremo ancora avanti il nostro lavoro di sensibilizzazione delle istituzioni per non dimenticare quanto imparato durante la pandemia, ovvero l’importanza di avere personale numericamente all’altezza del fabbisogno per dare un’assistenza di qualità. Ancora oggi la sanità palermitana sconta una situazione di precariato di infermieri, osa, tecnici, senza tutele e diritti. Auspichiamo che seguendo le norme nazionali e regionali questi colleghi possano trovare un impiego fisso con le giuste tutele e una retribuzione adeguata”.