Obstacle Course Race: sei atleti siciliani in azzurro al Campionato Europeo

Cinque palermitani e una trapanese

PALERMO – Sei atleti rappresenteranno la Sicilia Occidentale (cinque palermitani e una trapanese) al prossimo Campionato Europeo OCR Obstacle Course Race organizzato a Folgaria, sull’Alpe Cimbra in Trentino Alto Adige, dal 13 al 16 giugno 2024 .

Gli atleti, che si allenano presso il Campo OCR sito a Palermo all’interno della struttura Oxygen in Via Paruta (Affiliata Endas), hanno affrontato nella scorsa stagione il Campionato Regionale piazzandosi tra i primi nelle proprie categorie ed accedendo così alla qualificazione europea.

Gli atleti qualificati per gli Europei

Gli Atleti rappresentano in primis l’Italia che vuole farsi conoscere in questa disciplina nuova ed affascinante. La Sicilia sarà dunque altamente rappresentata e sicuramente si distinguerà in mezzo ai circa 2000 atleti provenienti da tutta Europa. Ecco i nomi degli atleti qualificati:

Gaetano Morana: coach e mentore del gruppo, Categoria M50-54 affronterà la Gara Standard (12km e 40+ ostacoli).

Daniele Morana: giovane promessa della disciplina, categoria M16-17, impegnato nella Gara Short (3,5 km e 24+ ostacoli).

Ignazio Spinelli: atleta ultra navigato e già detentore di vari titoli in questa disciplina ed altre tra atletica e football, Categoria M40-44, gara standard per lui.

Ninetta Grasso (Trapani): coach e già campionessa italiana, piccola ma potente, categoria F20-24 impegnata nella Gara Standard.

Carmelo Scoma: coach ed atleta poliedrico, categoria M40-44 impegnato nella Gara Short.

Debora Terrasona: anche lei giovanissima e super atleta, categoria F20-24, Gara Standard per lei in questi Europei.

La Obstacle Course Race

L’OCR (Obstacle Course Race) è una nuova disciplina (in auge negli ultimi anni) che unisce alla corsa outdoor ed al Trail, il superamento di “ostacoli” naturali e/o artificiali. Una vera e propria corsa ad ostacoli tra muri da valicare, sacche, catene, tronchi (e non solo) da trasportare, ostacoli in sospensioni, equilibri, prove di precisione, forza e destrezza.