Occupazione in Sicilia, Schifani: “La crescita è un segnale incoraggiante”

Il presidente della Regione: "Conferma della validità delle nostre scelte"

PALERMO – I dati sull’occupazione in Sicilia diffusi da Confartigianato sono “un segnale incoraggiante”: lo dice il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani in una nota. Schifani aggiunge: “Questi risultati sono frutto del lavoro costante del mio governo”.

Occupazione in Sicilia: la nota di Schifani

“I dati diffusi dall’Osservatorio Mpi di Confartigianato Sicilia – dice Schifani – certificano una crescita significativa dell’occupazione nella nostra Regione, con un incremento del 4,7 per cento nei primi nove mesi del 2024, il più alto d’Italia”.

“È un segnale incoraggiante – dice Schifani – che testimonia la capacità della Sicilia di affrontare le sfide economiche e di creare nuove opportunità di lavoro, soprattutto per le donne, la cui occupazione è aumentata dell’8,3%”.

“Questi risultati – continua Schifani – non sono frutto del caso, ma anche del lavoro costante e delle iniziative messe in campo dal mio governo in questi primi due anni di mandato. Abbiamo puntato su politiche di sviluppo e incentivi alle imprese, con l’obiettivo di rendere il tessuto economico siciliano sempre più competitivo e attrattivo per gli investimenti”.

“Siamo consapevoli – dice ancora Schifani – che c’è ancora molto da fare, ma la direzione intrapresa è quella giusta. Il fatto che la Sicilia non sia più fanalino di coda nelle classifiche dell’occupazione e che le previsioni per il 2025 la vedano come la regione più dinamica d’Italia conferma la validità delle nostre scelte”.

“Continueremo a lavorare – conclude il presidente della Regione – con determinazione per consolidare questa crescita e garantire un futuro di sviluppo stabile e duraturo per tutti i siciliani”.

Anche l’assessore alle Attività produttive Tamajo ha definito “un segnale positivo” i dati sull’occupazione in Sicilia diffusi da Confartigianato.