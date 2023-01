Il pullman fermato dalla neve nei pressi di Firenze

IN GITA VERSO RIMINI

FIRENZE – Odissea per una scolaresca di un istituto alberghiero palermitano in gita verso Rimini. Il pullman con gli studenti a bordo è rimasto bloccato a causa del maltempo sulla statale 67 a San Godenzo (Firenze), in Mugello.

I ragazzi stavano raggiungendo Rimini per la gita scolastica. Sono intervenuti i carabinieri e i mezzi spalaneve per mettere in sicurezza i ragazzi, circa 40, che se la sono cavata solo con un po’ di paura.