Odontoiatria: un nuovo approccio imprenditoriale

Fino a pochi anni fa, l’odontoiatria era appannaggio esclusivo delle classi abbienti, le sole che possedevano le risorse economiche necessarie per affrontare costosi trattamenti ortodontici. Il professionista, infatti, avendo investito per un lungo periodo di tempo nella sua formazione, proponeva alla clientela onorari elevati, in funzione delle competenze acquisite e dell’esperienza maturata nel settore.

Negli ultimi anni, dalla visione professionistica del lavoro, si è passati ad una visione imprenditoriale dell’odontoiatria, la quale tiene conto dell’evoluzione del mercato, introducendo nuove regole, che sostituiscono le precedenti. Questo nuovo approccio è orientato al consumo e sfrutta tecnologie avanzate e prestazioni di ottimo livello, che prevedono costi molto contenuti. In tal modo, svanisce il fenomeno del “turismo dentale”, che prevedeva lo spostamento della popolazione verso paesi esteri per un trattamento odontoiatrico economico.

La Clinica della Stazione: professionalità e qualità a basso costo

La Clinica della Stazione è un brand che nasce con l’intento di fondere l’esperienza e l’alta professionalità di medici odontoiatri con modernità ed efficienza.

I costi ridotti e la qualità dei servizi offerti permettono alla clinica di distinguersi nel panorama odontoiatrico siciliano. Il brand prende il nome dall’ubicazione della clinica, Piazza Giulio Cesare, la piazza della stazione, luogo emblematico per la città di Palermo e fulcro vitale per migliaia di persone che si muovono per ragioni di lavoro, studio o turismo. La Clinica della Stazione è al passo con i tempi e sfrutta le potenzialità del digitale, avvalendosi di sofisticate tecnologie all’avanguardia. Attraverso la tecnica 3D è possibile effettuare con precisione realizzazioni protesiche in tempi brevissimi, preview per il paziente del risultato che otterrà a fine trattamento e una perfetta progettazione della chirurgia implantare. Tutto ciò a prezzi davvero molto contenuti.

Polo avanzato di Implantologia Dentale a Palermo

La Clinica della Stazione offre ai pazienti una grande varietà di servizi che la rendono fortemente competitiva sul territorio siciliano. I principali trattamenti odontoiatrici proposti sono: protesi dentale, ortodonzia, parodontologia, estetica dentale, endodonzia, conservativa, igiene. L’implantologia è il servizio cardine della Clinica della Stazione, polo avanzato di chirurgia implantare del territorio. Di routine, vengono eseguiti interventi di implantologia computer assistita, All-on Four, implantologia a carico immediato.

Più di una clinica: una casa per il tuo sorriso

I professionisti della Clinica della Stazione accompagnano con cura i pazienti nel percorso odontoiatrico, dalla prima visita fino alla fine del trattamento, rispondendo a domande e perplessità di qualsiasi genere. I pazienti vengono ricontattati tempestivamente per visite periodiche e per sedute di igiene orale, necessarie per mantenere l’equilibrio raggiunto col trattamento. La Clinica della Stazione è un punto di riferimento per la salute dentale, dove l’attenzione personalizzata e la professionalità si fondono per garantire sorrisi luminosi e benessere.