Offese sessuali a due turiste su tiktok: accertamenti della polizia postale

Il video che ha indignato il web e le istituzioni catanesi.

CATANIA – Ha simulato l’atto erotico all’indirizzo di alcune turiste intente ad ammirare, da sotto la Porta Ferdinandea, le bellezze di piazza Palestro a Catania. E mentre lo faceva – in sella a una moto assieme a un altro ragazzo – un amico lo immortalava con il cellulare. Il video è stata caricato su tiktok e in poco tempo è diventato virale. Il web si è indignato. Il gesto è stato anche condannato senza se e senza ma dall’assessore comunale alla Cultura Barbara Mirabella, che si è sentita offesa sia come donna che come rappresentante istituzionale della città. Queste condotte – che sono rare e isolate – purtroppo portano all’esterno un’immagine non certo positiva di Catania.



Le facce dei ‘carnivori’ – così li hanno battezzati gli internauti – facendo il giro dei social sono finite anche sul tavolo della polizia postale di Catania. Che sta “facendo degli accertamenti”. E pare proprio che grazie a controlli incrociati gli investigatori stiano per identificare i due protagonisti degli insulti all’indirizzo delle due straniere. Una volta acquisite le generalità saranno segnalate alla Procura etnea. Il rischio è di incorrere in un illecito amministrativo. Perché lo ricordiamo gli atti osceni in luogo pubblico – tranne se si tratta di luoghi abitualmente frequentanti da minori – non costituisce più un reato per effetto della depenalizzazione. Ma al di là della sanzione, quei nomi saranno nel mirino delle forze di polizia. E anche del pool di magistrati che si occupano dei reati a sfondo sessuale. Insomma i due ‘molestatori’ di tiktok non la passeranno liscia.