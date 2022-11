Officine Zen, rubata l’attrezzatura alla scuola Sciascia

Parte la raccolta per riacquistare i materiali, senza i quali sarà impossibile avviare i laboratori

PALERMO – Le attività delle Officine Zen di Tappezzeria e Falegnameria dell’anno scolastico in corso avrebbero dovuto avere avvio nei primi giorni del mese di dicembre, ma purtroppo la scorsa settimana le Officine Zen hanno subito un furto e tutte le attrezzature dei laboratori non sono più a disposizione di studenti e abitanti. Senza l’attrezzatura non è possibile iniziare i corsi e le attività. L’associazione Handala ha avviato una raccolta fondi per chiamare la città a contribuire all’acquisto delle attrezzature rubate.

LA STORIA DELLE OFFICINE ZEN

Da alcuni anni nel quartiere Zen di Palermo, l’Istituto Comprensivo Statale Leonardo Sciascia e l’Associazione Handala hanno attivato le “Officine Zen”, quattro aule della scuola che sono state ristrutturate nel 2019 grazie al progetto “Trame” finanziario dal Mibact (in cui partner erano anche Lisca Bianca, Send e l’Università di Palermo). Le aule sono state trasformate in laboratori di falegnameria e tappezzeria rivolti alle alunne e agli alunni della scuola secondaria e agli abitanti del quartiere.

Sono stati attivati corsi e laboratori mirati al contrasto della dispersione scolastica, che hanno fornito competenze ad adolescenti e adulti, hanno creato occasioni di apprendimento e socializzazione, hanno riqualificato spazi della scuola rendendoli più funzionali alle attività didattiche e spazi del quartiere nell’ottica di creare luoghi di aggregazione e comunità.

LE ATTREZZATURE MANCANTI SONO:

compressore ad aria elettrico

trapano a colonna

seghetto alternativo

trapano avvitatore

levigatrice

smerigliatrice

pistola di soffiaggio

troncatrice

set punte avvitatura

sparapunti pneumatica

2 trapani + punte

Trapano avvitatore a batteria

COME SI PUO’ CONTRIBUIRE

Si possono donare singoli attrezzi telefonando al 3395811817 o scrivendo a ass.handala@gmail.com o fare una donazione al link https://gofund.me/391ff114

La stima dei costi per riacquistare tutta l’attrezzatura è 2.500 euro.

“Le Officine Zen sono un luogo di importanza fondamentale per il quartiere – dice Lara Salomone presidente dell’associazione Handala – rappresentano uno spazio di apprendimento e di formazione nella direzione dell’autonomia, anche economica, delle famiglie, grazie ai corsi rivolti agli adulti. Inoltre sono anche uno strumento di contrasto alla dispersione scolastica perché le attività rivolte agli studenti della scuola media incuriosiscono e formano i bambini e le bambine dando alternative alla didattica tradizionale. Siamo sicure che con un piccolo contributo da parte di tutte e tutti coloro che negli anni hanno seguito le nostre attività, riusciremo senza fatica a raggiungere l’obiettivo e a riattivare quanto prima i corsi e le attività in quartiere”.