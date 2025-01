Oggi la finale di Supercoppa: è ancora Meta Catania-Napoli

Alle 17.30 al PalaCatania, il remake della finale Scudetto

CATANIA – La Meta Catania rispetta il pronostico e vola in finale di Supercoppa. Oggi ancora una sfida contro Napoli: ancora Colini contro Juanra, Carmelo Musumeci contro Borruto. Meta Catania contro Napoli. Pulvirenti contro Salas nella nuova edizione della finale scudetto dello scorso anno.

La netta vittoria sul Lecco

Concentrata e sul pezzo, contro il Lecco la formazione di coach Juanra che partiva bene ribadendo blasone forza contro un Lecco ben organizzato e volitivo. Carmelo Musumeci suonava subito la carica e consegnava dopo appena due minuti il primo vantaggio.

Dominio e possesso palla Meta Catania rotazioni per non disperdere troppe energie per coach Juanra e raddoppio di Dian Luka abile a correggere in rete una respinta corta del portiere del Lecco. Primo tempo chiuso con ancora tentativi dei rossazzurrinche scaldavano più volte le mani di Pulcini. A sette dalla fine il destro chirurgico ancora del capitano e doppietta per Musumeci.

Nella ripresa Meta Catania invadente nella metà campo del Lecco e letale grazie ancora a Dian Luka autore della.quarta rete e doppietta. I giovani del Lecco come dicevamo ben organizzati riuscivano a siglare la rete della bandiera prima del tris finale della Meta Catania grazie ai gol di Bocão, Silvestri e del sempre cecchino Giovanni Pulvirenti.

La finale di Supercoppa

7-1 punteggio e applauso degli oltre 1500 spettatori del PalaCatania. Oggi orologi posizionati alle 17:30 e l’entusiasmo cresce insieme all’attesa e alla bellezza di questa sfida per alzare la Supercoppa 2025.

Il tabellino

SEMIFINALE SUPERCOPPA 2025

META CATANIA – LECCO 7-1 (3-0)

Meta Catania: Siqueira, Silvestri, C.Musumeci, Podda, Anderson. A disposizione: Tornatore, Bocao, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, Turmena, Lanza. All. Juanra

Lecco: Pulcini, Pires, Tortorella, Moratelli, Mattaboni. A disposizione: Morelli, De Donato, Hartingh, Di Tomaso, Guina, Arengi. All. Moratelli.

Marcatori: al 2’pt C.Musumeci, al 7’40 pt Dian Luka, al 13′ pt C.Musumeci. al 2’st Dian Luka, al <span;> 12’10 st Guina, al 13’20 st Bocao, al 17’st Silvestri, al 18’30 st Pulvirenti.