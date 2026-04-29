Oggi in Sicilia, 29 aprile 2026: gli appuntamenti

PALERMO, 29 APR – Avvenimenti previsti per mercoledì 29 aprile 2026, in Sicilia:
Gli appuntamenti a Palermo
- PALERMO – Anci Sicilia, via Roma 19 Primo incontro di approfondimento tra i Comuni siciliani promosso da Anci Sicilia, Cesvop, Cesv Messina e Csv etneo per costruire la rete della sussidiarietà in Sicilia. Parteciperanno Paolo Amenta, presidente Anci Sicilia, Vito Puccio, presidente Otc Sicilia e Giuditta Petrillo presidente Cesvop.
- PALERMO – Centro congressi del Molo Trapezoidale – Ore 09:00 Confronto sulle politiche di equità nella salute promosso dall’Asp dedicato alla presentazione delle attività del Pnes 2021-2027. Al centro due ambiti strategici per la sanità pubblica: la presa in carico della salute mentale e il potenziamento della copertura degli screening oncologici.
- PALERMO – Carcere dell’Ucciardone, aula bunker – Ore 09:30 In occasione dell’anniversario dell’assassinio di Pio La Torre, la Cgil organizza la terza edizione dell’Assemblea nazionale contro mafia e corruzione a cui parteciperanno numerose associazioni antimafia, rappresentanti del mondo della politica e della cultura, giornalisti e magistrati.
- PALERMO – Grand Hotel et des Palmes – Ore 10:30 Presentazione del sesto anno dei “Borghi dei Tesori Fest”. Per tre weekend i piccoli comuni siciliani costruiscono un unico circuito di bellezza proponendo al pubblico esperienze e luoghi inediti, si consegneranno i Premi Borghi dei Tesori e i riconoscimenti ai Comuni accessibili del progetto internazionale “Choral”.
- PALERMO – Palazzo Palagonia, sala stampa – Ore 12:00 Il sindaco Roberto Lagalla e gli assessori all’Ambiente, Piero Alongi, e alla Polizia municipale, Dario Falzone, illustreranno, alla presenza del presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo, il piano di interventi elaborato per la gestione della spiaggia di Mondello in vista dell’avvio della stagione estiva.
- PALERMO – Villa Igiea – Ore 17:30 Anteprima dell’esposizione La “Zattera” dopo Géricault di Renato Guttuso nell’ambito della collaborazione tra Finarte e Villa Igiea.
- PALERMO – Teatro della chiesa di Maria SS. Madre della Chiesa – Ore 21:00 Torna in scena “Libere” con una nuova edizione che rinnova il suo percorso artistico e umano. Vede in scena le donne dello Zen che frequentano il laboratorio teatrale dello Spazio Donna Zen, gestito dall’associazione Handala.
- PALERMO – Teatro Agricantus – Ore 21:00 “Pov: si ride”, format ideato e condotto dai comici Simone Riccobono e Chris Clun.
Gli appuntamenti a Catania
- CATANIA – Stadio Angelo Massimino – Ore 10:00 XVIII edizione dell’evento di beneficenza “Un gol per la solidarietà”, organizzato dalla società Asd All Stars Sicilia.
- CATANIA – Confindustria – Ore 11:00 Seminario dal titolo: “Industria – Europa – Sud. Analisi e prospettive”, realizzato in collaborazione con Svimez – Associazione per lo Sviluppo del Mezzogiorno, sulle trasformazioni in corso negli assetti economici internazionali.
- CATANIA – CittàInsieme – Ore 19:30 Proiezione del documentario del 2024: “Terranera. Voci dalle fiamme”, di Lorenzo Mercurio, che racconta il dramma degli incendi che hanno colpito la Sicilia.
Messina, gli appuntamenti
- 6) MESSINA – Sede comitato elettorale Scurria – Ore 10:30 Conferenza stampa del candidato sindaco Marcello Scurria sulla presentazione delle liste di altri candidati.