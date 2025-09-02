Oggi maltempo, da domani tornano sole e temperatura nella media

Prevista l'alta pressione fino alla seconda decade del mese

ROMA – Oggi sarà un giorno di maltempo diffuso, ma già da domani tornano sole e temperatura nella media del periodo. Un quadro di stabilità che secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it durerà almeno fino alla seconda decade del mese.

“Le prossime ore – afferma – vedranno ancora maltempo su Lombardia, Liguria di Levante, Nord-Est e tutte le regioni tirreniche fino alla Campania. Le massime sono previste in sensibile calore su Sardegna, Emilia Romagna e Triveneto, mentre avremo una veloce ‘fiammatina africana’ su Puglia e settori ionici di Basilicata, Calabria e Sicilia con punte di 37-38°C”.

I venti soffieranno dai quadranti occidentali, da forti a burrasca sulla Liguria e settori tirrenici centro settentrionali. I mari, di conseguenza, saranno molto mossi o localmente agitati, in particolare il Tirreno Centrale, il Mar Ligure e il Mar di Sardegna. Mercoledì il tempo tornerà subito soleggiato, salvo gli ultimi momenti di instabilità all’estremo Sud. Le temperature caleranno al meridione, aumenteranno al Centro-Nord e si porteranno ovunque nei valori medi del periodo.

Secondo iLMeteo.it “si prevede una prevalenza di alta pressione con condizioni decisamente soleggiate al Centro-Sud e solo a tratti variabili al Nord, ma senza perturbazioni importanti, almeno fino alla seconda decade di settembre e magari fino al 22 settembre, Equinozio d’Autunno”.

Nel dettaglio: – Martedì 2.

Al Nord: piogge e forti temporali, migliora dal pomeriggio. Al Centro: maltempo sui settori tirrenici. Al Sud: peggiorare con temporali in Campania, occasionali altrove. – Mercoledì 3. Al Nord: nubi sparse al mattino, poi soleggiato. Al Centro: sereno ovunque dal pomeriggio. Al Sud: variabile al mattino, poi sereno. – Giovedì 4. Al Nord: bel tempo prevalente. Al Centro: bel tempo. Al Sud: soleggiato. Tendenza: rimonta anticiclonica, stabile e soleggiata per il resto della settimana.