Olimpiadi Milano-Cortina, la prima medaglia d’oro va alla Svizzera: bronzo e argento per l’Italia

Ad aggiudicarsela il discesista Von Allmen. Sul podio gli azzurri Franzoni e Paris

CORTINA – La prima medaglia d’oro delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 va alla Svizzera. Ad aggiudicarsela il discesista Franjo Von Allmen, che ha chiuso la sua prova con il tempo di 1:51.61. Alle spalle dello svizzero si pizzano due italiani e si tratta di Giovanni Franzoni, che chiude con un ritardo di 20 centesimi, sul terzo gradino del podio Dominik Paris, arrivato con 50 centesimi di ritardo.

Per l’Italia è una giornata storica, perché nella storia olimpica fin qui aveva vinto l’oro con Colò nel 1952, l’argento con Innerhofer nel 2014 e il bronzo con Plank nel 1976.