Più di 3 tonnellate di tonno rosso pescato illegalmente: maxi sequestro

Alcuni esemplari sono stati attaccati alle boe in attesa di essere pescati

PALERMO – Continua incessantemente l’attività di controllo della filiera della pesca da parte del personale della capitaneria di porto – guardia costiera di Palermo.

Nei giorni 23 e 24 maggio è stato sequestrato un notevole quantitativo di tonno rosso, la cui pesca è sottoposta a una rigida normativa, volta alla salvaguardia della specie.

Nel dettaglio, nel corso di un’attività investigativa, con il supporto di una pattuglia dell’arma dei carabinieri, si procedeva all’ispezione di un magazzino, al cui interno erano conservati, in una cella frigorifera, 7 esemplari di tonno rosso, per un peso totale di 1100 Kg.

Verificata la mancanza dei requisiti di tracciabilità, si procedeva al sequestro del prodotto ittico e al proprietario veniva elevata una sanzione amministrativa di 2667 euro.

Al contempo, le dipendenti unità navali, e in particolare nave “Oreste Cavallari” e la motovedetta CP 527, nel corso di un’attività di pattugliamento nelle acque di giurisdizione, rinvenivano in mare aperto due esemplari di tonno rosso, per un peso complessivo di 412 kg, pescati e lasciati in acqua, legati a boe di segnalazione, in attesa di essere recuperati e portati a terra per la successiva commercializzazione.

Il pescato veniva sottoposto a sequestro e unitamente a quello rinvenuto nel magazzino, giudicato idoneo al consumo umano dal servizio medico veterinario della ASP di Palermo, devoluto in beneficenza tramite il banco alimentare della Sicilia Occidentale.

Controlli a Bagheria

Ulteriori controlli sono stati portati a termine nell’area metropolitana, consentendo di intercettare, nel comune di Bagheria, sulla strada Statale 113, due furgoni che trasportavano, rispettivamente, 600 e 850 kg di tonno rosso, per un totale di 5 esemplari.

A ciascuno dei conducenti è stata elevata la sanzione amministrativa di 2667 euro per la violazione delle vigenti norme sulla tracciabilità e il prodotto posto sotto sequestro.

Al successivo controllo a cura del servizio veterinario, il pescato veniva giudicato non idoneo al consumo umano e avviato alla distruzione, a cura di ditta specializzata. Nel complesso, l’attività di controllo e repressione della pesca indiscriminata e della commercializzazione di prodotti potenzialmente nocivi alla salute dei cittadini ha portato al sequestro di quasi 3 tonnellate di tonno rosso, di cui oltre 1400 kg in cattivo stato di conservazione e alla comminazione di 3 sanzioni amministrative, per un totale di circa 8mila euro.