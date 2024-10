Più un chilo e mezzo di droga nascosta in un box: arrestato un 51enne

Un uomo è finito in manette con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti

PALERMO – La polizia di Stato ha tratto in arresto F.S. 51enne palermitano ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno rinvenuto, nel corso di una perquisizione effettuata in seguito a dei controlli della zona e con il supporto del cane “Ulla”, 248 dosi di sostanza stupefacente del tipo hashish e 4 pezzi della stessa sostanza per un peso complessivo superiore a 500 grammi, una busta contenente infiorescenze di marijuana dal peso di 925 grammi ed 84 dosi di cocaina, oltre a materiale per il loro confezionamento.

La perquisizione è stata inoltre estesa ad una cabina elettrica presente sul piano stradale, dove in precedenza si era appurato vi avesse fatto accesso lo stesso 51enne, all’interno della quale, in un armadio metallico sono stati rinvenuti 5 involucri cilindrici dotati di calamita contenenti 71 dosi di crack.