 Omicidio a Napoli, ucciso un uomo di 33 anni a colpi di pistola
Omicidio a Napoli, ucciso un uomo di 33 anni a colpi di pistola

Indagano i carabinieri
L'AGGUATO
di
NAPOLI – Omicidio a Napoli, un uomo di 33 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco in via Miano. La vittima, nota alle forze dell’ordine, si chiamava Umberto Russo: si trovava in auto nei pressi del bosco di Capodimonte quando è stata colpita dagli spari. La vittima era conosciuta dagli inquirenti per le frequentazioni con ambienti vicini al clan Lo Russo

Trasportato all’ospedale Cardarelli, Russo è morto poco dopo il suo arrivo. Sul posto dell’agguato sono intervenuti i carabinieri della compagnia Vomero.

