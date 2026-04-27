Omicidio a Castiglione, il 66enne sarebbe stato ucciso nel Messinese

A quanto risulta sarebbe stato colpito con un martello e accoltellato

CATANIA – Sarebbe stato ucciso nel Messinese, tra Taormina e Giardini Naxos, il 66enne Giuseppe Florio, il cui corpo è stato trovato ieri in una zona di campagna di Mitogio, frazione di Castiglione di Sicilia, sul versante nord della provincia etnea.

Omicidio a Castiglione: le indagini

È quanto emerge dalle indagini dei carabinieri di Catania e di Messina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato colpito alla testa con un martello e ferito con diverse coltellate all’addome e al torace.

Diverse persone sono state condotte nella caserma dei militari dell’Arma di Taormina e vengono ascoltate dai sostituti procuratori di Catania e Messina.

Se venisse confermato che il delitto è stato commesso tra Giardini Naxos e Taormina, la competenza dell’inchiesta passerebbe alla procura peloritana, poiché nel suo territorio si sarebbe consumato il reato più grave, mentre nel Catanese sarebbe avvenuto l’occultamento del cadavere.

Esclusa la pista della criminalità organizzata

Secondo gli investigatori, l’auto della vittima sarebbe stata bruciata dopo il trasferimento del corpo. Al momento viene escluso il coinvolgimento della criminalità organizzata: il movente sarebbe legato alla sfera personale della vittima.