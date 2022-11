Omicidio di Corrado Vizzini: condanna a 15 anni

Il fatto è avvenuto il 16 marzo 2019. L'ordine di carcerazione arriva dalla procura generale di Catania.

Catania. Gli agenti del commissariato di Pachino hanno arrestato il 28enne Stefano Di Maria destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura generale di Catania. L’uomo deve scontare 15 anni di reclusione per omicidio volontario in concorso, per l’uccisione di Corrado Vizzini. L’episodio risale alla sera del 16 marzo 2019, in via De Sanctis a Pachino: Vizzini, alla guida del ciclomotore, stava tornando a casa e durante il tragitto fu centrato da diversi colpi d’arma da fuoco. Inutile il trasferimento all’ospedale Di Maria di Avola, dove la vittima era deceduta dopo dieci giorni. Per l’omicidio sono stati già condannati in via definitiva gli altri imputati: 24 anni per Sebastiano Romano, 30 anni ciascuno per Massimiliano Quartarone e Giuseppe Terzo. Secondo la Procura di Siracusa, Vizzini sarebbe stato ucciso per una intimidazione ai danni di Quartarone, che minacciato avrebbe convinto gli altri tre ad organizzare una spedizione punitiva per ammazzare Vizzini.