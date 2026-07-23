 Uccide il fratello e ferisce gravemente la moglie: poi si costituisce
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Omicidio e tentato femminicidio nel Cagliaritano, un sospettato in caserma

Maltrattano figlie Palermo
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Indagano i carabinieri
QUARTU SANT'ELENA
di
1 min di lettura

CAGLIARI – Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo. È accaduto all’alba di oggi nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quartu il 43enne. I due episodi sono collegati. 

Leggi anche

Sicilia in fiamme, una tragedia senza decenza

Pizzo pure ai locali dei siciliani in Belgio: “Lo faccio diventare cenere”

Diciannovenne ucciso a coltellate in Sardegna, fermato un minorenne

In caserma si è presentato un sospettato sentito dal pm di turno e dai carabinieri: si tratta del fratello della vittima che ha anche sparato, ferendola gravemente, alla moglie. Dopo il tentato femminicidio a Solanas, l’assassino si sarebbe spostato in via Asfodelo a Quartu dove ha incontrato il fratello di 43 anni, uccidendolo con un colpo di pistola al torace e poi fuggendo a bordo della sua auto.

Poco dopo si è presentato in caserma spontaneamente dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. Al momento non si conosce il movente dei due fatti di sangue e nemmeno come i due episodi siano collegati. 

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI