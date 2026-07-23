Indagano i carabinieri

CAGLIARI – Una donna di 48 anni ferita gravemente a colpi di pistola e un uomo di 43 anni freddato poco dopo. È accaduto all’alba di oggi nel Cagliaritano. La donna è stata ferita a Solanas e trasportata d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari. Poco dopo è stato ucciso a Quartu il 43enne. I due episodi sono collegati.

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In caserma si è presentato un sospettato sentito dal pm di turno e dai carabinieri: si tratta del fratello della vittima che ha anche sparato, ferendola gravemente, alla moglie. Dopo il tentato femminicidio a Solanas, l’assassino si sarebbe spostato in via Asfodelo a Quartu dove ha incontrato il fratello di 43 anni, uccidendolo con un colpo di pistola al torace e poi fuggendo a bordo della sua auto.

Poco dopo si è presentato in caserma spontaneamente dichiarando di aver appena sparato alla moglie e al proprio fratello. Al momento non si conosce il movente dei due fatti di sangue e nemmeno come i due episodi siano collegati.