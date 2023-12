Omicidio di Favara, oggi l’autopsia sul commerciante di auto

Sarà stabilito quanti colpi di pistola sono andati a segno e quale è stato fatale

FAVARA (AGRIGENTO) – È prevista per oggi, sabato 9 dicembre, all’obitorio dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, l’autopsia sul corpo di Francesco Simone, il sessantanovenne commerciante di auto freddato giovedì scorso mentre si trovava nella propria abitazione di campagna in contrada “Poggio Muto”, a Favara, in provincia di Agrigento. Ad effettuarla sarà il medico legale Alberto Alongi su incarico della Procura.

Il cadavere sarà sottoposto ad una Tac soprattutto per individuare quanti proiettili sono andati a segno e in che parte del corpo: questo potrebbe aiutare le indagini per comprendere, innanzitutto, se Simone ha tentato di fuggire o se conosceva il suo assassino. Certo è solo che il colpo fatale è stato esploso in pieno volto.

Le indagini

Le indagini proseguono, intanto, e i carabinieri – coordinati dal sostituto procuratore Maria Barbara Cifalinò – sono alla ricerca anche di immagini di videosorveglianza che possano aver registrato il passaggio di auto all’ora dell’omicidio: pur essendo una zona di campagna infatti sono presenti numerose abitazioni utilizzate tutto l’anno e alcune di queste, pare, avessero degli impianti di telecamere.

Si sta provvedendo, inoltre, ad analizzare il cellulare della vittima, scavando tra le ultime telefonate, e approfondendo la sua vita, per trovare anche un flebile appiglio per indirizzare le attività d’indagine