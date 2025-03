La vittima è un uomo di 80 anni

Il corpo senza vita di Franco Bernardo Bergamin, 80 anni, è stato rinvenuto in un armadio nella sua residenza a Limena, in provincia di Padova. Il cadavere era avvolto in due sacchi neri per l’immondizia, sigillati con nastro adesivo. Presentava segni di decomposizione, caviglie legate con fascette di plastica e lesioni significative alla testa. In particolare, sono stati riscontrati segni di colpi alla testa.

L’intervento

I carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione della sorella della vittima, che non riusciva a contattarlo da diversi giorni. I vigili del fuoco hanno dovuto forzare la porta d’ingresso dell’abitazione, situata in un condominio di case popolari.

La stanza in cui è stato rinvenuto il corpo era cosparsa di flaconi di profumo aperti e deodoranti, presumibilmente per mascherare l’odore della decomposizione. Sul posto sono giunti il medico legale Antonello Cirnelli e i carabinieri per effettuare i rilievi e avviare le indagini.

Le testimonianze

Dalle testimonianze raccolte, è emerso che l’anziano conviveva da alcuni mesi con un uomo di 40 anni, che aveva trovato ospitalità presso l’abitazione dell’ottantenne. L’uomo, che contribuiva alle spese domestiche, risulta attualmente irreperibile e si sospetta possa aver cercato di depistare le indagini.

I vicini di casa hanno riferito di non averlo visto da circa una settimana. Una vicina ha dichiarato di aver udito forti rumori di mobili spostati provenienti dall’appartamento di Bergamin e di aver chiesto spiegazioni, senza ricevere risposta. Sia la vicina che la sorella della vittima hanno riferito di non aver avuto contatti con l’anziano da circa dieci giorni.

Il medico legale

Il medico legale ha stabilito che la morte risale a un periodo compatibile con le testimonianze raccolte, collocandola a circa dieci giorni prima del ritrovamento. Il movente dell’omicidio è ancora sconosciuto, ma sembra che tra i due conviventi vi fossero state recenti dispute. Le indagini sono in corso per fare luce sull’accaduto e rintracciare l’uomo di 40 anni, principale sospettato.

LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO