Omicidio-suicidio a Corleone, fissata la data dei funerali di Lucia e Giuseppina

La veglia con l'arcivescovo Isacchi

PALERMO – Saranno celebrati martedì alle 15.30 a Corleone nella chiesa madre San Martino i funerali di Lucia Pecoraro, 78 anni, e Giuseppina Milone, 47 anni, la mamma e la figlia disabile morte tragicamente in paese.

Lucia Pecoraro, come ha confessato in una lettera lasciata in casa, ha strangolato la figlia disabile, e poi si è è tolta la vita. Domani non ci sarà la prevista processione col simulacro della co-patrona della comunità.

“Alle 21 ci ritroveremo – dicono dalla parrocchia – come comunità corleonese, nella chiesa di Santa Maria di Gesù, per una veglia di preghiera nella quale eleveremo la nostra supplica a Cristo nostra unica speranza, lasciandoci abbracciare e consolare dalla sua misericordia, unendoci, nella preghiera, al dolore dei parenti della famiglia Milone-Pecoraro. La veglia sarà presieduta dall’arcivescovo, di Monreale monsignor Gualtiero Isacchi”.