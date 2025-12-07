 Corleone, i funerali di Lucia e Giuseppina
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Omicidio-suicidio a Corleone, fissata la data dei funerali di Lucia e Giuseppina

La veglia con l'arcivescovo Isacchi
LA TRAGEDIA
di
1 min di lettura

PALERMO – Saranno celebrati martedì alle 15.30 a Corleone nella chiesa madre San Martino i funerali di Lucia Pecoraro, 78 anni, e Giuseppina Milone, 47 anni, la mamma e la figlia disabile morte tragicamente in paese.

Lucia Pecoraro, come ha confessato in una lettera lasciata in casa, ha strangolato la figlia disabile, e poi si è è tolta la vita. Domani non ci sarà la prevista processione col simulacro della co-patrona della comunità.

“Alle 21 ci ritroveremo – dicono dalla parrocchia – come comunità corleonese, nella chiesa di Santa Maria di Gesù, per una veglia di preghiera nella quale eleveremo la nostra supplica a Cristo nostra unica speranza, lasciandoci abbracciare e consolare dalla sua misericordia, unendoci, nella preghiera, al dolore dei parenti della famiglia Milone-Pecoraro. La veglia sarà presieduta dall’arcivescovo, di Monreale monsignor Gualtiero Isacchi”. 

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI