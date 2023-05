Omofobia, Saverino: “La Sicilia applichi la legge approvata nel 2015”

L'interrogazione parlamentare della deputata del Pd.

PALERMO – “L’orientamento sessuale può ancora essere oggetto di discriminazione. In un Paese in cui, secondo i dati Istat, una persona su due dichiara di aver subito minacce ed evita di dichiarare il proprio orientamento per paura di subire aggressioni è doveroso accelerare l’applicazione delle norme pensate per contrastare la discriminazione determinata dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere”. Lo dice Ersilia Saverino parlamentare regionale del Partito Democratico che sull’argomento ha presentato un’interrogazione condivisa da tutti i deputati del gruppo.

“La giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia, indetta con la risoluzione del Parlamento Europeo, che si celebra domani, ci impone una riflessione sulla necessità di un maggior impegno a rispettare, proteggere e realizzare il pieno ed equo esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali per le persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender (LGBT+). Nel 2015 – aggiunge – la Sicilia ha approvato una legge che promuove la realizzazione e l’implementazione della Rete regionale di prevenzione e contrasto delle discriminazioni, per realizzare e promuovere attività di educazione sui diritti umani, provvedendo ad assicurare percorsi di inserimento e di integrazione sociale, di informazione ed inclusione – aggiunge – che sono certamente le chiavi per affrontare i problemi di discriminazione. Occorre sviluppare percorsi di formazione su identità di genere e orientamento sessuale rivolti in particolare ai professionisti e alle professioniste dei servizi sociali e sanitari, coinvolgere i sindacati e le associazioni di categoria per progettare insieme azioni di contrasto alle discriminazioni e alle violenze determinate da orientamento sessuale e identità di genere soprattutto sui luoghi di lavoro. Il Governo – conclude Saverino – avvii ogni iniziativa utile ad applicare la norma in armonia con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e con il dettato costituzionale”.