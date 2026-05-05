Individuati cinque vasetti, un sesto non è stato ancora rintracciato

Vasetti di omogeneizzati contaminati con veleno per topi: scatta l’allarme e scattano le manette. Un uomo di 39 anni è stato arrestato con l’accusa di aver tentato un’estorsione ai danni della società HiPP, mettendo a rischio la salute dei più piccoli. L’operazione è stata condotta dalla polizia del Burgenland, in Austria. Il sospettato, la cui identità non è stata resa pubblica, è accusato di aver adulterato alcuni vasetti con topicida.

Dopo il fermo, l’uomo è stato inizialmente portato nel carcere di Salisburgo. Successivamente è stato trasferito nella casa circondariale di Eisenstadt. Le autorità non hanno fornito dettagli sul luogo dell’arresto. Nei suoi confronti vengono ipotizzati i reati di attentato alla sicurezza pubblica e tentato omicidio aggravato.

Veleno per topi negli omogeneizzati, le indagini

L’inchiesta coinvolge anche le autorità tedesche. Il coordinamento è affidato alla polizia bavarese. Secondo quanto emerso, sarebbero stati individuati cinque vasetti contaminati prima della distribuzione. I prodotti erano destinati a Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia. Uno dei vasetti è stato acquistato in un punto vendita Spar a Eisenstadt. È stato recuperato il 18 aprile e conteneva circa 15 microgrammi di veleno per topi.

Richiamo precauzionale dei prodotti

A metà aprile, HiPP ha disposto un richiamo precauzionale. L’azienda ha ritirato alcuni lotti sospetti in Austria. Tra questi, un prodotto da 190 grammi di “purea di carote e patate”. Un sesto vasetto, venduto nello stesso negozio, non è stato ancora rintracciato. Questo mantiene alto il rischio che possa essere consumato inconsapevolmente da un neonato.

Secondo gli investigatori, il 39enne avrebbe pianificato un ricatto. L’obiettivo sarebbe stato ottenere due milioni di euro in criptovalute da HiPP. La minaccia era quella di contaminare altri prodotti. Il veleno utilizzato può essere estremamente pericoloso, soprattutto per i bambini. Anche in piccole quantità agisce come anticoagulante. Può provocare gravi emorragie interne.

Cosa guardare prima di aprire un barattolo sottovuoto

HiPP ha invitato i consumatori a prestare attenzione. È importante controllare l’integrità delle confezioni prima dell’uso. Bisogna verificare il sottovuoto e il caratteristico suono “pop” all’apertura. L’azienda raccomanda di non utilizzare prodotti sospetti. Odori insoliti o contenitori danneggiati devono essere considerati segnali di rischio. In questi casi, è fondamentale non consumare il prodotto.

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